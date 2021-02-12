Bakan Soylu, 'Böyle bir şey olabilir mi?' diyerek isyan etti: 22 bin hakaret aldım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Dijital Mecralar Komisyonunda konuştu. Bakan Soylu, siyaset kurumunun önemli olduğunu, bu nedenle her sistemde siyaset kurumunun hep vesayet altına alınmaya çalışıldığını söyledi. Soylu, yeni ortaya çıkan bu dijital mecralardaki hegemonyayı devletlerden ziyade siyaset kurumunu egemenlik altına almaya çalışan bir sistem olarak gördüğünü kaydederek "Kendi içimizde bu tartışmalar yapılabilir, yapılsın devam etsin, bunun bir zararı yok. Ama bizden daha önemli ve büyük güçler var bu mecraları elinde tutan, bu musluğun başında olan güçler var ve bu güçler burada oluşturdukları, oluşturacakları iklimlerle birlikte bir vesayet mekanizması elde ediyorlar. Bunun farkındayız veya değiliz. Sistematik bir şekilde siyaset kurumunu ve devleti yönetenlerin üzerine bu süreçte gelindi; ama benim öngörüm şu; çok daha fazla gelinecek. Bunun yeni bir vesayet süreci olduğunu ifade etmek isterim" diye konuştu.