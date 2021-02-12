FETÖ'cü müdür ailesini de yaktı! 10 yaşındaki kızına bile ByLock indirdi

KIZI ELE VERDİ

Büyük kız olan E.G.Ö. geçen yıl soruşturma kapsamında alınan ifadesinde Bylock programını telefonuna babasının indirdiğini söyledi. Şu an 22 yaşında olan E.G.Ö.'nün Bylock davası geçtiğimiz cuma günü İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde başladı. E.G.Ö. mahkemede de babasının telefonuyla sürekli uğraştığını ve birçok uygulama yüklediğini söyledi. Mahkeme, baba Mevlüt Ö.'yü tanık olarak dinledi.

BABASINA TEPKİ GÖSTERMİŞ

Eskişehir Cezaevinden görüntülü olarak İstanbul'daki mahkemeye bağlanan Mevlüt Ö. 2014 yılında kızlarına ilk kez akıllı telefon aldığını belirterek, telefonların kurulumunu yaptığını ve birçok program yüklediğini anlattı. Mevlüt Ö., büyük kızının bir süre sonra "Baba telefonuma bir sürü program yüklemişsin. Çoğunu kullanmıyorum bile. Bir daha telefonuma dokunma" diyerek kendisine tepki gösterdiğini, bundan sonra bir daha kızının telefonunu eline almadığını anlattı.