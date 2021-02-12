FETÖ'cü müdür ailesini de yaktı! 10 yaşındaki kızına bile ByLock indirdi

Eski emniyet müdürünün Bylock davası darbeci hain örgütün, çocukları bile kullanmaktan çekinmediğini bir kez daha gözler önüne serdi. Şanlıurfa İl Emniyet Müdür Yardımcılığı yapan Mevlüt Ö. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden sonra tutuklanıp yargılandı. Cep telefonunda FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı Bylock'un yüklü olduğu tespit edilen Mevlüt Ö., Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Halen Eskişehir Cezaevinde hükümlü olarak cezasını çeken Mevlüt Ö.'nün eşi B.Ö. ile iki kızının cep telefonlarında da örgütsel iletişim için kullanılan Bylock programı tespit edildi. B.Ö.'ye de Şanlıurfa Ağır Ceza Mahkemesi "FETÖ üyeliğinden" 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Kızları E.G.Ö. ve E.R.Ö.'nün telefonlarında tespit edilen Bylock'a ilişkin soruşturma ise titizlikle yürütüldü. Bylock'un yüklendiği 2014 yılında E.G.Ö. 15, E.R.Ö. 10 yaşındaydı.
KIZI ELE VERDİ
Büyük kız olan E.G.Ö. geçen yıl soruşturma kapsamında alınan ifadesinde Bylock programını telefonuna babasının indirdiğini söyledi. Şu an 22 yaşında olan E.G.Ö.'nün Bylock davası geçtiğimiz cuma günü İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde başladı. E.G.Ö. mahkemede de babasının telefonuyla sürekli uğraştığını ve birçok uygulama yüklediğini söyledi. Mahkeme, baba Mevlüt Ö.'yü tanık olarak dinledi.
BABASINA TEPKİ GÖSTERMİŞ
Eskişehir Cezaevinden görüntülü olarak İstanbul'daki mahkemeye bağlanan Mevlüt Ö. 2014 yılında kızlarına ilk kez akıllı telefon aldığını belirterek, telefonların kurulumunu yaptığını ve birçok program yüklediğini anlattı. Mevlüt Ö., büyük kızının bir süre sonra "Baba telefonuma bir sürü program yüklemişsin. Çoğunu kullanmıyorum bile. Bir daha telefonuma dokunma" diyerek kendisine tepki gösterdiğini, bundan sonra bir daha kızının telefonunu eline almadığını anlattı.
HER FIRSATTA ÇOCUKLARI KULLANIYORLAR
Mevlüt Ö. ayrıca 2014 yılında 10 yaşında olan küçük kızı E.R.Ö.'nün telefonunda çıkan Bylock'a ilişkin bile soruşturma yürütüldüğünü söyledi. Çocukların telefonundaki Bylock'a soruşturma yürütülmesine tepki gösteren FETÖ'cünün pişkinliği "pes" dedirtti. E.G.Ö.'nün avukatı ise mahkeme heyetinden, baba Mevlüt Ö.'nün Şanlıurfa'daki Bylock dosyasının getirtilerek incelenmesini talep etti.