Hasankeyf kırsalında terör örgütünün cephaneliği ele geçirildi

Batman İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK terör örgütünün kırsal yapılanmasına yönelik yürütülen operasyonda Hasankeyf'te çok sayıda mühimmat ele geçirildi.





Batman İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilerek etkisiz hale getirilmesine yönelik "Yıldırım-14 Şehit Uzman Jandarma Çavuş Bülent Doğan" operasyonunda Hasankeyf kırsalında terör örgütü mensuplarının izi sürüldü.



Hasankeyf kırsalı Karakaş dağı bölgesinde icra edilen operasyonunda bölücü terör örgütü mensupları tarafından dört ayrı noktada; 4 anti personel mayını, 1 savunma tipi el bombası, 2 antitank roketatar mühimmatı, 1 anti personel roketatar mühimmatı, 1 G-3 piyade tüfeği şarjörü, 12 adet 7,62 mm çapında fişek, 1 el telsizi, 1 terör örgütüne ait sözde mühür ve buna ait mürekkep, 4 teyp kaseti, 5 eski tip nüfus cüzdanı ile çok sayıda muhtelif doküman ele geçirildi.