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Havalimanı ve erişebilirlikte tam not aldı

Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda ve erişilebilir hizmet binaları olarak kabul edildi.

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Giriş Tarihi: 12.2.2021 18:04 ABONE OL
İstanbul Havalimanı ve İstanbul Valiliği erişebilirlikte tam not aldı

Erişilebilirlik Belgeleri İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından İstanbul Valiliği adına Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli'ye, İstanbul Havalimanı adına İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu'ya verildi.

Valiliğin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada; "Erişilebilirlik Denetim Komisyonu'ndan İstanbul Valiliğimiz ile İstanbul Havalimanı tam not aldı.

Hayatın her alanında engelsiz bir yaşam için çalışıyoruz. Mimaride, bilişimde ve hayatın her alanında herkes için erişilebilirlik" ifadelerine yer verildi.

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İstanbul Havalimanı ve İstanbul Valiliği erişebilirlikte tam not aldı
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