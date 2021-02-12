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ve ’da operasyonu! 14 kişi gözaltına alındı

Fetullahçı Terör Örgütünün () gizli yazışma programı ByLock kullandıkları tespit edilen ve örgütün değişik kademelerinde hiyerarşik yapılanmada yer aldıklarına dair ifadeler olan 23 şüpheli şahsa yönelik başlatılan operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 12.2.2021 10:47 ABONE OL
İstanbul ve Bursa’da FETÖ operasyonu! 14 kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalar kapsamında; KHK ile ihraç edilen 2 Emniyet Müdürü, Komiser Yardımcısı, Öğretmen, Sağlık çalışanı ile halen kamuda görevli 1 doktor ve 1 kuran kursu hocası, özel sektörde avukat, doktor ve farklı meslek gruplarında çalışan şahıslarında aralarında bulunduğu "Bylock" kullanıcı oldukları tespit edilen 23 kişiyi yakalamaya yönelik İstanbul ve Bursa'da operasyon yapıldı. Sabah saatlerinde eş zamanlı olarak yapılan operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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İstanbul ve Bursa’da FETÖ operasyonu! 14 kişi gözaltına alındı
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