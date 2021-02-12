İstanbul ve Bursa’da FETÖ operasyonu! 14 kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalar kapsamında; KHK ile ihraç edilen 2 Emniyet Müdürü, Komiser Yardımcısı, Öğretmen, Sağlık çalışanı ile halen kamuda görevli 1 doktor ve 1 kuran kursu hocası, özel sektörde avukat, doktor ve farklı meslek gruplarında çalışan şahıslarında aralarında bulunduğu "Bylock" kullanıcı oldukları tespit edilen 23 kişiyi yakalamaya yönelik İstanbul ve Bursa'da operasyon yapıldı. Sabah saatlerinde eş zamanlı olarak yapılan operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.