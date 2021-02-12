Milli Savunma Bakanlığı'ndan, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan Pençe Kartal-2 Harekatı ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, harekatın planlandığı şekilde devam ettiği belirtilerek, "Harekat kapsamında ilk olarak teröristlere ait barınak, sığınak ve mühimmat depoları, sözde karargah yerleri ile mağaralardan oluşan 50'den fazla hedef hava harekatı ile imha edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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33 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

40'tan fazla uçağın katıldığı harekatta, İHA/SİHA'ların yanı sıra tanker uçakları ve Havadan Erken İhbar ve Kontrol Uçaklarının da görev aldığı belirtilen açıklamada, "Büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanılan hava harekatında hedefler tam isabetle vurulmuş, harekat ile terör örgütünün söz konusu bölgedeki varlığına ağır bir darbe vurulmuştur. Hava harekatının ardından ise bölgeye kara unsurları helikopterle indirilmiştir. İlk temasta şehit düşen kahraman personelimizin kanları yerde bırakılmamış, harekat kapsamında şu ana kadar, ikisi örgütün sözde yönetim kadrosunda yer alan 33 terörist etkisiz hale getirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

TERÖRLE MÜCADELEDE KARARLILIK VURGUSU

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Dost ve müttefiklerimizle koordine edilerek yapılan harekat öncesinde hedefler özenle seçilmiş, harekatın planlanması ve icrasında sivil halkın can ve mal güvenliği ile çevrenin korunmasına azami hassasiyet gösterilmiştir.

Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edilecektir."

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