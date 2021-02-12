Artan vakaların ardından alınan koronavirüs tedbirleri işe yaradı. Hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları ile birlikte, vaka sayılarındaki düşüş devam ediyor. Son olarak aşının da gelmesiyle birlikte koronavirüs sürecinde umutlu bir tablo ortaya çıktı. Vatandaşlar da her gün Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan koronavirüs tablosunu merak ediyor.

Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika: Koronavirüs vaka sayısı ve tablosu açıklandı! İşte 12 Şubat Türkiye verileri | Video

12 ŞUBAT KORONAVİRÜS VERİLERİ

Türkiye'de son 24 saatte 129 bin 630 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 763 kişinin testi pozitif çıktı, 97 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1250 oldu, 8 bin 108 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 461 bin 204'e yükseldi.

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