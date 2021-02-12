Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika: Koronavirüs vaka sayısı ve tablosu açıklandı! İşte 12 Şubat Türkiye verileri

'ndan son dakika: Koronavirüs vaka sayısı ve tablosu açıklandı! İşte 12 Şubat verileri

SON DAKİKA koronavirüs haberi: Artan vakaların ardından alınan koronavirüs tedbirleri işe yaradı. Hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları ile birlikte, vaka sayılarındaki düşüş devam ediyor. Son olarak aşının da gelmesiyle birlikte koronavirüs sürecinde umutlu bir tablo ortaya çıktı. Vatandaşlar da her gün tarafından açıklanan koronavirüs tablosunu merak ediyor. İşte verileri. 'de son 24 saatte 129 bin 630 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 763 kişinin testi pozitif çıktı, 97 kişi hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 12.2.2021 20:27 Son Güncelleme: 12.2.2021 21:08 ABONE OL
Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika: Koronavirüs vaka sayısı ve tablosu açıklandı! İşte 12 Şubat Türkiye verileri

Artan vakaların ardından alınan koronavirüs tedbirleri işe yaradı. Hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları ile birlikte, vaka sayılarındaki düşüş devam ediyor. Son olarak aşının da gelmesiyle birlikte koronavirüs sürecinde umutlu bir tablo ortaya çıktı. Vatandaşlar da her gün Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan koronavirüs tablosunu merak ediyor.

Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika: Koronavirüs vaka sayısı ve tablosu açıklandı! İşte 12 Şubat Türkiye verileri | Video

12 ŞUBAT KORONAVİRÜS VERİLERİ

Türkiye'de son 24 saatte 129 bin 630 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 763 kişinin testi pozitif çıktı, 97 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1250 oldu, 8 bin 108 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 461 bin 204'e yükseldi.

DÜNKÜ VERİLER

Pandeminin başından itibaren süreci hassasiyetle takip eden Sağlık Bakanlığı her gün açıkladığı korona virüs verileri ve tablosunu bugün de paylaştı. İşte 11 Şubat 2021 korona virüs tablosu!

Türkiye'de son 24 saatte 130 bin 313 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 590 kişinin testi pozitif çıktı, 94 kişi hayatını kaybetti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika: Koronavirüs vaka sayısı ve tablosu açıklandı! İşte 12 Şubat Türkiye verileri
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA