Son dakika: Adnan Oktar davasında flaş gelişme! 12 bin sayfa gerekçeli karar yazıldı!

Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü davasını 11 Ocak'ta karara bağlayan İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, Oktar ile birlikte 14 elebaşını "örgüt yöneticiliği", "cinsel saldırı", "çocuğun cinsel istismarı", "eziyet" gibi birçok suçtan toplamda 9 bin 803 yıl 6'şar ay hapis cezalarına çarptırmıştı. Mahkeme 236 sanıktan 3'üne beraat verirken, diğer sanıkları da "örgüt üyeliği" ve "cinsel suçlar" başta olmak üzere birçok suçtan ağır cezalara mahkum etmişti. Mahkeme heyeti, davaya ilişkin gerekçeli kararını da yazdı.
REKOR CEZAYA REKOR KARAR
Mahkemenin bir ayda tamamladığı gerekçeli karar, 11 bin 400 sayfa tuttu. Örgütün cinsel sömürü düzeni ve ideolojisinin detaylı bir şekilde anlatıldığı gerekçeli kararda, cinsel saldır, siyasi ve askeri casusluk, FETÖ'ye yardım gibi suçlar kapsamındaki tüm örgüt faaliyetleri delilleri ile ortaya konuldu.
KARALAMA VE YILDIRMA FAALİYETLERİ
Yargılama sırasında mahkemeye sunulan videolar ve ses kayıtlarına da gerekçeli kararda detaylı bir şekilde yer verildi. Adnan Oktar oluşumunun ilk gününden bugüne kadarki tüm faaliyetleri ve işlediği suçlar tüm aşamalarıyla ele alındı.
"BEKLENEN BİR GERÇEKTİR"
Gerekçeli kararda, örgütün kendilerine karşı olanlara yıllarca sürdürdüğü karalama ve yıldırma faaliyetlerine de dikkat çekilerek, "Mahkeme heyetimize karşı da benzer faaliyetlerde bulunulacağı beklenen bir gerçektir" ifadesine yer verildi.Adnan Oktar davasında flaş gelişme! Mahkeme gerekçeli kararı yazdı!