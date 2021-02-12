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Son dakika: davasında flaş gelişme! 12 bin sayfa gerekçeli karar yazıldı!

Son dakika haberi: Silahlı Suç Örgütü davasında bir ay önce kararını açıklayan mahkeme heyeti, davaya ilişkin gerekçeli kararını da tamamladı. 11 bin 400 sayfa tutan gerekçeli kararda, Oktar örgütüne verilen ağır cezaların gerekçeleri yazıldı. Adnan Oktar ile birlikte 14 örgüt elebaşına 9 bin 803 yıl 6'şar ay hapis cezaları verilmişti. Gerekçeli kararda, Adnan Oktar örgütünün kendilerine karşı olanlara yıllarca sürdürdüğü karalama ve yıldırma faaliyetlerine dikkat çekilerek, “Mahkeme heyetimize karşı da benzer faaliyetlerde bulunulacağı beklenen bir gerçektir” ifadesine yer verildi.

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
Giriş Tarihi: 12.2.2021 16:52 Son Güncelleme: 12.2.2021 16:54 ABONE OL
Son dakika: Adnan Oktar davasında flaş gelişme! 12 bin sayfa gerekçeli karar yazıldı!

Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü davasını 11 Ocak'ta karara bağlayan İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, Oktar ile birlikte 14 elebaşını "örgüt yöneticiliği", "cinsel saldırı", "çocuğun cinsel istismarı", "eziyet" gibi birçok suçtan toplamda 9 bin 803 yıl 6'şar ay hapis cezalarına çarptırmıştı. Mahkeme 236 sanıktan 3'üne beraat verirken, diğer sanıkları da "örgüt üyeliği" ve "cinsel suçlar" başta olmak üzere birçok suçtan ağır cezalara mahkum etmişti. Mahkeme heyeti, davaya ilişkin gerekçeli kararını da yazdı.

REKOR CEZAYA REKOR KARAR

Mahkemenin bir ayda tamamladığı gerekçeli karar, 11 bin 400 sayfa tuttu. Örgütün cinsel sömürü düzeni ve ideolojisinin detaylı bir şekilde anlatıldığı gerekçeli kararda, cinsel saldır, siyasi ve askeri casusluk, FETÖ'ye yardım gibi suçlar kapsamındaki tüm örgüt faaliyetleri delilleri ile ortaya konuldu.

KARALAMA VE YILDIRMA FAALİYETLERİ

Yargılama sırasında mahkemeye sunulan videolar ve ses kayıtlarına da gerekçeli kararda detaylı bir şekilde yer verildi. Adnan Oktar oluşumunun ilk gününden bugüne kadarki tüm faaliyetleri ve işlediği suçlar tüm aşamalarıyla ele alındı.

"BEKLENEN BİR GERÇEKTİR"

Gerekçeli kararda, örgütün kendilerine karşı olanlara yıllarca sürdürdüğü karalama ve yıldırma faaliyetlerine de dikkat çekilerek, "Mahkeme heyetimize karşı da benzer faaliyetlerde bulunulacağı beklenen bir gerçektir" ifadesine yer verildi.

Adnan Oktar davasında flaş gelişme! Mahkeme gerekçeli kararı yazdı!

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Son dakika: Adnan Oktar davasında flaş gelişme! 12 bin sayfa gerekçeli karar yazıldı!
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