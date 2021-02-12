FETÖ'cü akademisyen kadın lüks rezidansta yakalandı

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin firari FETÖ üyelerinin yakalanmasına yönelik yürüttüğü soruşturmada, Kayseri 3. Sulh Ceza Hâkimliğince "Silahlı Terör Örgütü Kurma, Yönetme veya Üye Olma" suçundan aranan Bylock kullanıcısı olan, ihraç akademisyen Gözde Ö'nün Çankaya ilçesinde bulunan ve herhangi bir adres beyanında bulunmadığı yüksek güvenlikli rezidans dairesini gaybubet evi olarak kullandığı tespit edildi. Yapılan takip sonrasında Gözde A.'nın gaybubet evinden çıkış saatlerini sürekli değiştirdiği, kılık, kıyafet ve tarz değiştirdiği, ailesi ile görüşmelerinde çok sıkı tedbir uygulayarak buluştuğu ve gizli buluşma yöntemlerini ailelerine de öğrettikleri belirlendi. Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayan, aylık erzak alışverişi yaparak gündelik ikametinden çıkmayan örgüt üyesi, adresine yapılan operasyonla yakalandı. Kadının evinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman, bilgisayar ve cep telefonu ele geçirildi.