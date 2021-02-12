Son dakika haberleri: Coronavirüs aşılamalarında yeni aşamaya geçiliyor! 65 yaş üstü aşılama bugün başlıyor...

65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARDAN SONRA İKİNCİ AŞAMA BAŞLIYOR

Aşı takvimine göre, birinci aşamanın C grubunda yer alan 65 yaş ve üstü vatandaşlardan sonra ikinci aşamaya dahil olanların aşılanmasına geçilecek. 50-64 yaş aralığı ikinci aşamada aşı olacak. Üçüncü aşamada ise öncelikle kronik hastalığı bulunanlara aşı yapılacak. Bu kişilerden ilk olarak 40-49 yaşındakiler aşılanırken, bunu 30-39 yaş ve 18-29 yaş grubu takip edecek. Dördüncü aşamada ise sırası geldiği halde zamanında yaptırmayanlar aşılanacak.