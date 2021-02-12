Son dakika: PKK'nın sözde yönetim kadrosundan 3'ü etkisiz hale getirildi
Son dakika bilgisine göre Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde icra edilen Pençe Kartal-2 Harekâtı kapsamında; terör örgütü PKK’nın sözde yönetim kadrosundan etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3’e yükseldi.
Giriş Tarihi: 12.2.2021 21:00Son Güncelleme: 12.2.2021 21:03ABONE OL
Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde icra edilen Pençe Kartal-2 Harekâtı kapsamında; terör örgütü PKK'nın sözde yönetim kadrosundan etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükseldi.
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Son dakika: PKK'nın sözde yönetim kadrosundan 3'ü etkisiz hale getirildi