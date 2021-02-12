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Son dakika: PKK'nın sözde yönetim kadrosundan 3'ü etkisiz hale getirildi

Son dakika bilgisine göre kuzeyindeki Gara bölgesinde icra edilen Pençe Kartal-2 Harekâtı kapsamında; terör örgütü PKK’nın sözde yönetim kadrosundan etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3’e yükseldi.

Giriş Tarihi: 12.2.2021 21:00 Son Güncelleme: 12.2.2021 21:03 ABONE OL
Son dakika: PKK'nın sözde yönetim kadrosundan 3'ü etkisiz hale getirildi

Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde icra edilen Pençe Kartal-2 Harekâtı kapsamında; terör örgütü PKK'nın sözde yönetim kadrosundan etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükseldi.

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Son dakika: PKK'nın sözde yönetim kadrosundan 3'ü etkisiz hale getirildi
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