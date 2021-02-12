Son dakika: Sağlık Bakanlığı paylaştı! Koronavirüs aşısının birinci dozu kaç kişiye uygulandı?

Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanlığı Covid-19 Aşı Bilgilendirme Platformu sayfasında, Türkiye'de koronavirüs aşısının birinci dozunun uygulandığı kişi sayısı paylaşıldı. Buna göre; toplam yapılan aşısı sayısı 3 milyon 332 bin 13 olurken, 3 milyon 28 bin 221 kişiye koronavirüs aşısının birinci dozu uygulandı.

İkinci doz aşı uygulanan kişi sayısı ise 303 bin 792 olarak kayıtlara geçti.

65 YAŞ ÜZERİ VATANDAŞLARIN AŞILANMASINA BAŞLANDI

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 65 yaş üzeri vatandaşların aşılanmasının bugün başlayacağını duyurmuştu. Bakan Koca paylaşımında, "65 yaş üzeri vatandaşlarımızın 60 yaş üzeri eşleri de aşı olabilecekler. Randevularınızı web sayfamızdan ve mobil uygulamadan almanızı rica ederim." ifadelerini kullanmıştı.