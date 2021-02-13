10 ilde Şanlıurfa merkezli terör operasyon: 18 gözaltı

Terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunda yer alan ve metropollerde saldırı yapmak üzere eğitilen teröristlerin PKK'nın elebaşının yakalanıp Türkiye'ye getiriliş tarihi olan 15 Şubat öncesinde, patlayıcı madde ile metropollerde dalgalandırıcı eylem yapmak üzere eğitim aldıkları, örgütünün "gizli şehir "yapılanması kadrosunda bulundukları, şehirlerde saldırı yapmak üzere "uyuyan hücre" olarak hazır bekletilerek görevlendirdikleri tespit edildi.

Şanlıurfa merkezli 10 ilde terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin yıl dönümünde eylem yapmaya hazırlandığı saptanan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 kişi sağlık kontrolünden geçirildi.

Edinilen bilgilere göre PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın 15 Şubat'ta yakalanıp Ülkemize getirilişinin yıldönümü öncesinde, Şanlıurfa merkezli 10 ilde terör operasyonu düzenlendi. Şanlıurfa merkezli olmak üzere Siirt, Diyarbakır, Mardin, Hatay, Osmaniye, Adana, Çorum, Uşak ve İstanbul illerinde emniyet ekiplerince PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürütüp deşifre olmadan önce Türkiye'de illegal yollardan geri döndükleri ve uyuyan hücre olabilecekleri tespit edilen kişilere yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 10 ilde toplam 18 kişi yakalanarak gözaltına alındılar. Gözaltına alınan 18 kişi sağlık kontrolün ardından emniyette götürüldü Gözaltına alınan şüphelilerin ise terör örgütü saflarında yer aldığını gösteren fotoğrafların ise ele geçirildiği öğrenildi

KOBANİ VE KANDİL'DE EĞİTİM ALMIŞLAR

Şanlıurfa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 18 şüpheli ifadeleri alınmak üzere Şanlıurfa'ya getirildi. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere emniyette götürüldü. Gözaltına alınan şüphelilerin terör örgütü PKK/YPG denetiminde bulunan Suruç'a sınır komşusu olan Aynelarap (Kobani) ile Kuzey Irak'taki PKK üssü olan Kandilde askeri eğitim, silah ve patlayıcı eğitimi aldıkları kaydedildi.