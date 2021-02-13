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’da şafak vakti PKK operasyonu

'da PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın yakalanmasının yıldönümü nedeniyle korsan gösteri hazırlığında oldukları tespit edilen çok sayıda kişi gözaltına alındı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Giriş Tarihi: 13.2.2021 09:44 ABONE OL
Adana’da şafak vakti PKK operasyonu

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuruyit Savcılığı'ndan alının izinle korsan gösteri eylemlerine katıldıkları, molotoflu, taşlı saldırı gerçekleştirdikleri kamera kayıtlarından belirlenen ve sosyal medyadan PKK/KCK terör örgütü lehine propaganda yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Gözaltı kararı verilen 30 şüphelinin adreslerine şafak vakti operasyon düzenlendi. Helikopter ve drone destekli şafak vakti özel harekat polislerinin eş zamanlı baskınları ile çok sayıda kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adli Tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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Adana’da şafak vakti PKK operasyonu
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