Adıyaman'daki terör operasyonunda son dakika gelişmesi: O teröristin babası...

Güvenlik güçlerinin 2019 yılında merkeze bağlı Akçalı köyü kırsalında etkisiz hale getirdiği teröristlere yardım ve yataklık yaptıkları için gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı. 19 Ekim 2019 tarihinde hava destekli operasyonda, güvenlik güçleri terör örgütü mensubu Özcan Bektaş ve Ali Kemal Aslan'ı etkisiz hale getirdi

ÖRGÜTE YARDIM VE YATAKLIK YAPANLARA OPERASYON

Kırsalda yapılan bu operasyonun ardından İl Jandarma Komutanlığı ekipleri örgütün şehir yapılanması ve destekçilerine yönelik operasyonlarını genişletti. Jandarma ekipleri geçtiğimiz günlerde örgüte yardım ve yataklık, finansman sağlayan kişilere yönelik operasyon yapmıştı.

DAĞDAKİ TERÖRİSTİN BABASI DA ÖRGÜTE ÇALIŞMIŞ

Jandarma son olarak, hala örgütün dağ kadrosunda yer alan B.D. isimli teröristin, Akçalı köyünde yaşayan babası Ş.D., teröristin kardeşi M.A.D., köyün eski muhtarı H.D. ile S.K. isimli şahısları operasyon ile göz altına aldı.

Terör örgütüne yardım ve yataklık, finans sağlama, örgütün şehir yapılanmasıyla bağlantılarının kurulması suçlamalarıyla gözaltına alınan şahıslar sorgulamaları tamamlanınca adliyeye sevk edildi.

Sağlık raporlarının alınmasının ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan teröristin babası Ş.D., eski muhtar H.D. ve S.K. nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanırken, M.A.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.