PKK'ya 2 ilde eş zamanlı operasyon! Silahlarla yakalandılar

İstanbul ve Diyarbakır'da bölücü terör örgütü PKK'nın sözde gençlik yapılanmasına operasyon düzenlendi. 24 şüpheli yakalandı. Özel Harekat destekli operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Bölücü terör örgütü PKK'nın sözde gençlik yapılanması içerisinde ve Arnavutköy İlçesi'nde faaliyet yürüten şüphelilerin İstanbul'un üç farklı ilçesindeki ve Diyarbakır'daki adreslerine eş zamanlı baskın yapıldı.

Toplam 28 adreste 24 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda; bir ruhsatsız tabanca, 25 mermi, 3'ü ucu açık mermi veya bilye atar özellikli olmak üzere altı kuru sıkı tabanca, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilirken, Özel Harekat destekli operasyon anları polis kameralarına yansıdı.