Şanlıurfa Valisi Erin aşı oldu

Dünayayı etkisi altına alan koronavirüs salgına yönelik aşı çalışmaları devam ederken, Türkiye'nin Çin'den getirdiği aşıların ilk dozu sağlık çalışanlarına yapılmıştı. 65 yaş üstü vatandaşlarda ilk doz aşı yapılmaya başlanırken, sağlık çalışanlarına da ikinci doz yapılmaya başlandı. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'de bugün koronairüs aşısının ilk dozunu yaptığını açıkladı.

Vali Erin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bilim Kurulu Üyelerimizin önerisi ile, Acil Kullanım Onayı sonrasında uygulanan Koronavirüs aşısının ilk dozunu yaptırdım. Ülkemizdeki ve dünyamızdaki bu salgının en kısa sürede son bulmasını diliyorum" dedi.