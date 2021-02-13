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Valisi Erin aşı oldu

Türkiye genelinde Çin'den getirilen koronavirüs aşısı sağlık çalışanlarına ilk doz sonrası ikinci doz aşılanma yapılmaya başlanırken Valisi Abdullah Erin, Koronavirüs aşısının ilk dozunu yaptırdığını açıkladı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 13.2.2021 17:30 ABONE OL
Şanlıurfa Valisi Erin aşı oldu

Dünayayı etkisi altına alan koronavirüs salgına yönelik aşı çalışmaları devam ederken, Türkiye'nin Çin'den getirdiği aşıların ilk dozu sağlık çalışanlarına yapılmıştı. 65 yaş üstü vatandaşlarda ilk doz aşı yapılmaya başlanırken, sağlık çalışanlarına da ikinci doz yapılmaya başlandı. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'de bugün koronairüs aşısının ilk dozunu yaptığını açıkladı.

Vali Erin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bilim Kurulu Üyelerimizin önerisi ile, Acil Kullanım Onayı sonrasında uygulanan Koronavirüs aşısının ilk dozunu yaptırdım. Ülkemizdeki ve dünyamızdaki bu salgının en kısa sürede son bulmasını diliyorum" dedi.

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Şanlıurfa Valisi Erin aşı oldu
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