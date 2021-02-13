Son dakika: Hafız Abdullah Nazırlı'ya veda! Başkan Erdoğan cenaze törenine katıldı

"VASİYETİNİ İFA ETTİK"

Başkan Erdoğan, cenaze töreninde anlamlı bir konuşma yaptı. Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Çok değerli hocamızı Hakk'a uğurlamak için burada bulunuyoruz. Elazığ'da deprem konutlarının sahiplerine teslimi için geldiğimizde, hocamızı hastanede ziyaret edelim istedik. O gün hastanede kendisini ziyaretimizde, Diyanet İşleri Başkanımız, bakan ve vekil arkadaşlarımız da yanımızdaydı. O gün bir vasiyet olarak kabul ettik, gerek bu fakirden, gerek Diyanet İşleri Başkanımızdan bu görevi ifa etmemizi istedi. Biz de inşallah bu görevi ifa edeceğiz dedik. Bugün Hakk'a uğurlama merasiminde biz de bulunuyoruz. Uzun zamandır hocamızı tanıyoruz. Az önce Diyanet İşleri Başkanımızın ifade ettiği gibi, binlerce hafızı yetiştirmek suretiyle bizim her şeyimiz olan kitabımıza sahip çıkacak hafızları yetiştirdi. Sabah namazından sonra başlardı öğrenci yetiştirmeye, yaşça daha farklı olanları yetişrirdi. Yatsıdan sonra durmaz yine aynı şekilde... Abdullah Nazırlı hocamı, evinde de hoş sohbetleri ile dinledik. Eserlerinde de bu hoş sohbet emarelerini gördük, görüyoruz. Rabbim evlatları ile devamını nasip etsin. Allah'ın ayetlerini 106 yıl sonra nasıl hatırlıyor, nasıl okuyor diye görünce, bizlerin hali ne olacak diye kendimize de sorduk."