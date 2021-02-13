Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 'Ülkemizle gurur duymak için bir çok nedenimiz var' sözleriyle paylaştığı video büyük ilgi gördü.
Hollandalı TV kanalı Türkiye'de yaptığı çekimlerde karlı yollara ve kış şartlarına rağmen sergilenen fedakarlık ekranlara taşındı. Türkiye'nin korona virüsle mücadelede gösterdiği başarıya vurgu yapıldı.
İşte o görüntüler!
Son dakika: Hollandalı TV kanalı korona virüsle mücadelede Türkiye'yi dünyaya örnek gösterdi! | Video
Videonun sonunda muhabir Türk sağlık çalışanlarını hiçbir zorluğun durduramadığına dikkat çekti.