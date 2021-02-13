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Son dakika: Hollandalı TV kanalı korona virüsle mücadelede Türkiye'yi dünyaya örnek gösterdi!

Sağlık Bakanı sosyal medya üzerinden bir video paylaştı. Videoda Hollandalı bir televizyon kanalının Türkiye'ye gelerek 'da yaptığı çekimler gösterilirken Türk sağlık sisteminden övgüyle bahsedildi. Hollandalı sunucular kış nedeniyle ülkelerinde sağlık sisteminin tıkandığını iletirken Türkiye'de durumun tam tersi olduğunu belirtti. İşte o görüntüler!

Giriş Tarihi: 13.2.2021 20:43 Son Güncelleme: 13.2.2021 21:44 ABONE OL
Son dakika: Hollandalı TV kanalı korona virüsle mücadelede Türkiye'yi dünyaya örnek gösterdi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 'Ülkemizle gurur duymak için bir çok nedenimiz var' sözleriyle paylaştığı video büyük ilgi gördü.

Hollandalı TV kanalı Türkiye'de yaptığı çekimlerde karlı yollara ve kış şartlarına rağmen sergilenen fedakarlık ekranlara taşındı. Türkiye'nin korona virüsle mücadelede gösterdiği başarıya vurgu yapıldı.

İşte o görüntüler!

Son dakika: Hollandalı TV kanalı korona virüsle mücadelede Türkiye'yi dünyaya örnek gösterdi! | Video

Videonun sonunda muhabir Türk sağlık çalışanlarını hiçbir zorluğun durduramadığına dikkat çekti.

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Son dakika: Hollandalı TV kanalı korona virüsle mücadelede Türkiye'yi dünyaya örnek gösterdi!
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