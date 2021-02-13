SON DAKİKA: İçişleri Bakanlığından 13-14 Şubat hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri genelgesi! Yasaklar ne zaman kalkacak?

Son dakika haberi... Koronavirüs önlemleri kapsamında ülke genelinde uygulanan hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kısıtlaması sürüyor. Hafta içi akşam saatlerinden sabaha kadar uygulanan kısıtlama, hafta sonu 56 saat kesintisiz olarak gerçekleştiriliyor. 13-14 Şubat hafta sonunu kapsayan 56 saatlik sokağa çıkma yasağı kısıtlaması da Cuma akşamı 21.00 itibarı ile başladı. İçişleri Bakanlığından hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri hakkında açıklama gelirken açık olan yerler ve bakkalların, marketlerin, fırınların, restoranların çalışma saatleri de duyuruldu. Evlerdeki ihtiyaçların giderilmesi için sokağa çıkma yasağında marketlerin, fırınların, bakkalların ve 14 Şubat nedeni ile çiçekçilerin çalışma saatleri önemli bir konu olarak dikkat çekiyor.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği son 'Sokağa Çıkma Kısıtlamaları' konulu genelge kapsamında, yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi saat 21.00-05.00, hafta sonu cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

13-14 ŞUBAT SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR?

İçişleri Bakanlığından hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı kısıtlaması hakkında son dakika açıklaması yapıldı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri duyuruldu. İçişleri Bakanlığının açıklamasının devamında, hafta sonu açık olan yerler (marketler, fırınlar, kasaplar, manavlar) hakkında da bilgi verildi.