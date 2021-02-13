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Son dakika: İstanbul Başsavcılığı'ndan 'ya darbe

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında Arnavutköy ilçesinde -KCK gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürütün şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 26 şüphelinin gözaltı işlemleri sürüyor.

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Giriş Tarihi: 13.2.2021 11:13 ABONE OL
Son dakika: İstanbul Başsavcılığı'ndan PKK'ya darbe

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında Arnavutköy ilçesinde PKK -KCK gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürütün şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, haklarında CMK 135 tedbiri uygulan şahıslar ile örgütün kırsal alanında faaliyet yürütürken ikna yoluyla teslim olan BTÖ mensubu şahsın beyanları ve etkin pişmanlık kapsamında ifadesi alınan şahsın beyanlarında geçen 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Operasyon sürüyor.

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Son dakika: İstanbul Başsavcılığı'ndan PKK'ya darbe
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