Son dakika: Kılıçdaroğlu'nun kabusu yaşattığı yüzde engelli kadın SABAH'a konuştu: Dava açınca üzüntüden kalp ritmim bozuldu

"POLİSLER ARAYINCA ÇOK KORKTUM"

Yaptığı paylaşımın bir hakaret içermemesine rağmen CHP'lilerin suç duyurusunda bulunduğunu belirten Sabiha Özbayhan, "Ocak ayında paylaşımda bulundum. Hiçbir şeyden habersiz hayatımıza devam ederken, Şubat ayında polis aradı. Hakkımda suç duyurusu olduğunu ve ifade vermem gerektiğini söylediler. Ben de yüzde 95 engelli olduğumu ve gelemeyeceğimi söyledim. Bir iki kez daha aradılar. Bir süre sonra jandarma eve gelip ifademi aldı. Ardından da Diyarbakır'da hakaret davası açıldı. Dava açıldığına ilişkin kâğıt eve gelince, dünyam yıkıldı. Ne yapacağımı bilemedim. 15 gün neredeyse yemeden içmeden kesildim. Biz kendi halimizde insanlarız, devletin verdiği yardımlarla geçiniyoruz" dedi.