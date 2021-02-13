Son dakika: Kılıçdaroğlu'nun kabusu yaşattığı yüzde engelli kadın SABAH'a konuştu: Dava açınca üzüntüden kalp ritmim bozuldu

Diyarbakır Yenişehir İlçesi'ne bağlı Dökmetaş köyünde yaşayan ve gecçirdiği kas rahatsızlığı nedeniyle yüzde 95 engelli olan Sabiha Özbayhan geçen yıl Ocak ayında sosyal medya hesabında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Bunun üzerine CHP, 15 yıldır tekerlekli sandalyede yaşayan ve aynı zamanda kalp hastası olan Sabiha Özbayhan'ı mahkemeye verdi. Genç kadın, suç duyurusunun ardından polisler arayınca çok korktuğunu söyledi, yaşadıklarını SABAH'a anlattı.
"POLİSLER ARAYINCA ÇOK KORKTUM"
Yaptığı paylaşımın bir hakaret içermemesine rağmen CHP'lilerin suç duyurusunda bulunduğunu belirten Sabiha Özbayhan, "Ocak ayında paylaşımda bulundum. Hiçbir şeyden habersiz hayatımıza devam ederken, Şubat ayında polis aradı. Hakkımda suç duyurusu olduğunu ve ifade vermem gerektiğini söylediler. Ben de yüzde 95 engelli olduğumu ve gelemeyeceğimi söyledim. Bir iki kez daha aradılar. Bir süre sonra jandarma eve gelip ifademi aldı. Ardından da Diyarbakır'da hakaret davası açıldı. Dava açıldığına ilişkin kâğıt eve gelince, dünyam yıkıldı. Ne yapacağımı bilemedim. 15 gün neredeyse yemeden içmeden kesildim. Biz kendi halimizde insanlarız, devletin verdiği yardımlarla geçiniyoruz" dedi.
ANNESİ VE KARDEŞİNİN YARDIMIYLA İHTİYAÇLARINI KARŞILIYOR
Kendisi gibi kas erimesi nedeniyle engelli olan ablası Ayşe Özbayhan ile birlikte yıllardır tekerlekli sandalyeye mahkûm yaşayan Sabiha Özbayhan, tüm ihtiyaçlarını annesi ve kardeşinin karşıladığını söyledi. Ailesinin de kendisi gibi zor günler geçirdiğine işaret eden Özbayhan, "Kalp ritim bozukluğu nedeniyle açılan davadan dolayı uyuyamadım. Yaşadıklarım nedeniyle geçirdiğim panik ataklarından dolayı birçok kez ambulansla hastaneye kaldırıldım. Kemal bey, hayata pozitif bakan benim gibi neşeli birini çok üzdü" diye konuştu.
"HAYATIMIN EN ZOR GÜNLERİ OLDU"
Çarşamba günü görülen ikinci duruşmada karşı taraf mahkemeye şikâyetinden vazgeçtiğini bildirince davanın düştüğünü belirten Özbayhan, "Mahkeme salonunda korku içerisindeydim. Cezaevine girmekten korkuyordum. Son bir yıldır cezaevine gireceğim diye hayatım karardı. Son bir yıl hayatımın en zor günleri oldu" ifadelerini kullandı.
"ÖZÜR BEKLİYORUM"
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP yönetiminin televizyonlara çıkıp sabah akşam mağduriyetten bahsettiklerine dikkat çeken Özbayhan, "Benim mağduriyetim ne olacak. Sadece düşüncemi ifade ettiğim için, bir yılı bana zehir ettiler. Özgürlüklerden, adaletten bahsediyorlar, nerede onların özgürlükleri. Kemal bey ve CHP'lilerden bana yaşattıklarından dolayı bir özür bekliyorum" dedi.