Son dakika haberi: Pençe Kartal-2 Harekatı'ndaki sıcak çatışmanın ayrıntılarına SABAH ulaştı: Birbirlerine siper oldular...

Türk Silahlı Kuvvetleri, 'Bir gece ansızın' diyerek terör örgütü PKK'nın kendisini en güvende, en korunaklı hissettiği Irak'ın Gara bölgesine operasyon yaptı. Operasyonda, çok sayıda terörist ve mühimmat yok edildi. Dev operasyondan acı haberler de geldi. Yüzbaşı Burak Coşkun, Muhabere Komando Yüzbaşı Ertuğ Güler ve Muhabere Astsubay Kıdemli Başçavuş Harun Turhan Gara'daki sıcak çatışmada şehadete yürüdü. Dün Ankara'da toprağa verilen şehitlerimiz ile ilgili duygulandıran bir detay ortaya çıktı. SABAH'ın ulaştığı ayrıntıya göre; şehitler birbirlerini kurşunlardan korumak için bir dakika düşünmeden siper oldular. İşte Gara baskınının detayları...