SON DAKİKA! PKK'daki çözülme hız kazandı! 1 terörist daha teslim oldu...

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'daki çözülmenin sürdüğünü, bir teröristin daha ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi. 2021 yılında örgütten kaçarak teslim olan terörist sayısı 23'e yükseldi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor, 1 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensubunun 2014 yılında terör örgütüne katıldığı ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 23'e yükseldi.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.