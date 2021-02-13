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Terör operasyonunda 42 gözaltı

'te /KCK terör örgütüne yönelik operasyonda aralarında il başkanının da bulunduğu 42 kişi gözaltına alındı.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Giriş Tarihi: 13.2.2021 17:28 ABONE OL
Terör operasyonunda 42 gözaltı

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK/KCK terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda HDP Gaziantep İl Başkan'ı Ethem Ünal ve bazı avukatların da aralarında bulunduğu 42 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK/KCK terör örgütüne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 2016 yılında kapatılan Rojava Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Özgürlükçü Hukukçular Derneği, Mezopotamya Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği, Mezopotamya Kültür Merkezi ve Kürt Dili Araştırma ve Geliştirme Derneği'nin eski üye ve yöneticileri hakkında açılan soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi.

Gaziantep merkezli 6 ilde eş zamanlı olarak yürütülen operasyonda HDP Gaziantep İl Başkanı Ethem Ünal, avukatlar Berivan Özpolat ile Alattin Aslan ile dernek yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 42 kişi gözaltına alındı.

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Terör operasyonunda 42 gözaltı
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