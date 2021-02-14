Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu yine "Terör örgütü PKK" diyemedi Sosyal medyadan tepki yağdı

Terör örgütü PKK'nın hain saldırısıyla katledilen 13 vatandaş için sosyal medyada paylaşımlar yapılıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da başsağlığı mesajı yayınlayanlardan oldu. Ancak Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu'nun "terör örgütü" deyip "terör örgütü PKK" dememesi sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılandı.

"ÇEKİNDİĞİNİZ PKK MI KILIÇDAROĞLU?"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından #Gara bölgesinde hain terör örgütü tarafından kaçırılan ve alçakça şehit edilen masum vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, aileleri ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!" ifadelerini kullandı. Ancak "Terör örgütü PKK" yazmadığı için sosyal medyadan tepkiler yağdı.

Emine isimli kullanıcı, Hangi terör örgütü? Harf almak isterseniz P'den başlayabilirsiniz" diyerek tepki gösterdi. Kadir Kaya ise şu şekilde tepki gösterdi: "Hangi örgüt? İRA mı, Bokoharam mı, ETA mı? Yoksa ismini zikretmekten imtina ettiğiniz, çekindiğiniz PKK mı? Net olun, açık olun? Bir kez, bir..."

"BOĞAZİÇİ GÖSTERİLERİNDE KATİL POLİS DİYENLERE DESTEK VERENLER PKK TERÖR ÖRGÜTÜ DİYEMEYECEK KADAR ACİZLER"

Selçuk Kosovalı ise Kılıçdaroğlu'na "Boğaziçi gösterilerinde katil polis diyenlere destek verenler PKK terör örgütü diyemeyecek kadar acizler" ifadelerini kullandı. Seda Arslan ise PKK terör örgütü demediği için Kılıçdaroğlu'na "Cümlede eksik olan bir şey var? PKK yazmamışsınız... Niyedir?" diye soru yöneltti. Elif Nuray da aynı şekilde Kılıçdaroğlu'na sosyal medyadan bir soru yönelterek, "Hangi terör örgütü adı yok mu? Yoksa siz mi her zamanki gibi bilmiyorsunuz?" dedi. Turgut Paçacı ise "Hangi terör örgütü? O örgütün bir adı yok mu? Yoksa telaffuz etmeye korkuyor musun?" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU TERÖR ÖRGÜTÜ PKK DİYEMEDİ, "HANGİ TERÖR ÖRGÜTÜ?" SORUSU SORULDU

Sosyal medyadan birçok kişi İmamoğlu'nun "Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde terör örgütü tarafından şehit edilen 13 vatandaşımıza Allah'tan rahmet; yakınları ve sevenlerine baş sağlığı dilerim. Milletimizin başı sağolsun" ifadelerinde terör örgütü PKK ifadesi geçmediği için tepki gösterdi. Ahmet Emre Gürsoy İmamoğlu'na "Hangi terör örgütü?" diyerek tepkisini ortaya koydu.



Enis isimli sosyal medya kullanıcısı İmamoğlu'na "PKK terör örgütü" diyeceksin başkan" derken Yasin Kekec, "İşte PKK diyememiş yine" ifadelerini kullandı. Aşir Yılmaz ise "Terör örgütü derken adını da yazaydın, sabah geç kalktın yeni duydunuz, günaydın, yazık" dedi. Neslihan Gök ise İmamoğlu'na şu soruyu yöneltti: "Hangi terör örgütü 13 vatandaşımızı Şehit etmiş? Meclisteki uzantıları kimlermiş? Onları da lanetleyip, bizi bilgilendirir misiniz?"

Sinan Kar "PKK diyebilirsiniz, İstanbul halkı korur sizi korkmayın söyleyin!!" derken, Murat Alkan İmamoğlu'na şu yorumu yaparak tepkisini ortaya koydu: "Boğaziçi üniversitesi önünde katil polis diye bağıranların liderliğini yapan Ekrem'in patronu Canan'an da kalleş katil emperyalist kuklası PKK'lı teröristler tarafından kalleşçe şehit edilen 13 vatandaşımız için Ekrem gibi yarım yamalak bir taziye mesajı paylaşır mı acep!"