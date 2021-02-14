Şehitler otopsi işlemlerinin ardından memleketine gönderilecek

Teröristlerce kaçırılarak şehit edilen 13 vatandaşın Malatya Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından memleketlerine gönderilecek.
Malatya'ya getirelen 13 vatandaşın otopsi işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Rize'den Malatya'ya gelirken 18 Eylül 2015'te Tunceli'de aracının önü kesilerek kaçırılan oğlu Jandarma Astsubayı Semih Özbey'in naaşı aile tarafından alınarak Malatya Şehir Mezarlığı Morguna götürüldü.
Öte yandan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in Malatya geleceği öğrenildi.