Son dakika haberi | MSB paylaştı: İşte Gara'da ele geçirilen silahlar

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından Gara'daki operasyonla ilgili açıklamada bulundu. MSB, "İnsanlık düşmanı terör örgütü PKK'nın, sivil vatandaşlarımızı canice şehit ettiği Gara'daki mağarada teröristlere ait pek çok silah ve mühimmat ele geçirildi." ifadelerini kullandı.