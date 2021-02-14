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haberi | MSB paylaştı: İşte 'da ele geçirilen silahlar

haberi: , "İnsanlık düşmanı terör örgütü PKK’nın sivil vatandaşlarımızı canice şehit ettiği mağarada, teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi." açıklamasında bulundu.

AA
Giriş Tarihi: 14.2.2021 12:06 Son Güncelleme: 14.2.2021 12:11 ABONE OL
Son dakika haberi | MSB paylaştı: İşte Gara'da ele geçirilen silahlar

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından Gara'daki operasyonla ilgili açıklamada bulundu. MSB, "İnsanlık düşmanı terör örgütü PKK'nın, sivil vatandaşlarımızı canice şehit ettiği Gara'daki mağarada teröristlere ait pek çok silah ve mühimmat ele geçirildi." ifadelerini kullandı.

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Son dakika haberi | MSB paylaştı: İşte Gara'da ele geçirilen silahlar
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