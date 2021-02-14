Son dakika haberi | Nijerya'daki korsanlardan kurtarılmışlardı! Türk denizciler yurda döndü

İSTANBUL HAVALİMANI'NA İNDİLER

Burada resmi işlemlerin tamamlanmasından sonra Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle Abuja' dan hareket eden TK-624 sefer sayılı uçağına binen gemiciler, az önce İstanbul Havalimanı'na indi .

Sağlık durumları iyi olan Kaptan Mustafa Kaya, Adil Alkan, Mesut Meral, Hamza Orhan, İlyas Baş, Mustafa Benklioğlu, Gökhan Lale, Erdi Akman, Halil Gülçür, Gökhan Buran, Alper Şeker, Vedat Aksan, Doğancan Cengil, Melih Çetin ve Ünsal Dilsiz İstanbul Havalimanı VIP salonunda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavcuşoğlu ve aileleri tarafından karşılandılar