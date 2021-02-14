Son dakika haberi | Nijerya'daki korsanlardan kurtarılmışlardı! Türk denizciler yurda döndü

Son dakika haberi: Nijerya'nın Lagos kentinin yaklaşık 180 mil açığında seyir halindeyken 23 Ocak'ta korsanların saldırısına uğrayan Liberya bayraklı 'Mozart' isimli geminin kaçırılan 15 kişilik Türk mürettebatı Türkiye'ye geldi. Olayın hemen ardından başlatılan çalışmalar sonunda kaçırılmalarından 21 gün sonra kurtarılan 15 Türk denizci, önce Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliği'ne getirildi.
İSTANBUL HAVALİMANI'NA İNDİLER
Burada resmi işlemlerin tamamlanmasından sonra Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle Abuja' dan hareket eden TK-624 sefer sayılı uçağına binen gemiciler, az önce İstanbul Havalimanı'na indi .
Sağlık durumları iyi olan Kaptan Mustafa Kaya, Adil Alkan, Mesut Meral, Hamza Orhan, İlyas Baş, Mustafa Benklioğlu, Gökhan Lale, Erdi Akman, Halil Gülçür, Gökhan Buran, Alper Şeker, Vedat Aksan, Doğancan Cengil, Melih Çetin ve Ünsal Dilsiz İstanbul Havalimanı VIP salonunda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavcuşoğlu ve aileleri tarafından karşılandılar
Lagos'tan Güney Afrika'nın Cape Town kentine ilerleyen gemideki 19 kişilik mürettebattan 15'i kaçırılmış, Azerbaycan uyruklu 2'nci mühendis Farman İsmayilov öldürülmüştü. Gemi, 3 denizciyle Gabon'un Port-Gentil Limanı'na hareket etmiş baskından kurtulan dördüncü Kaptan Furkan Yaren, Başmühendis Süha Tatlıgül, ve Yağcı Bahadır Yeşilalan 30 Ocak'ta Türkiye'ye getirilmişti.
Kaçırılan 15 kişi dün serbest bırakılmıştı.