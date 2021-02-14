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TBMM Başkanı Şentop: Terör örgütüne ve onun tüm destekçilerine lanet olsun!

TBMM Başkanı , 13 sivil vatandaşın terör örgütü PKK tarafından öldürülmesine ilişkin, "Terör örgütüne ve onun tüm destekçilerine lanet olsun" dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 14.2.2021 11:51 Son Güncelleme: 14.2.2021 11:52 ABONE OL
TBMM Başkanı Şentop: Terör örgütüne ve onun tüm destekçilerine lanet olsun!

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 13 sivil vatandaşın terör örgütü PKK tarafından öldürülmesine ilişkin, "Terör örgütüne ve onun tüm destekçilerine lanet olsun" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Irak'ın Gara bölgesinde, mel'un terör örgütü tarafından infaz edilen 13 sivil vatandaşımızın naaşı bir mağarada bulundu. Vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Terör örgütüne ve onun tüm destekçilerine lanet olsun. Milletimizin başı sağolsun" dedi.

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TBMM Başkanı Şentop: Terör örgütüne ve onun tüm destekçilerine lanet olsun!
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