TBMM Başkanı Şentop: Terör örgütüne ve onun tüm destekçilerine lanet olsun!

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 13 sivil vatandaşın terör örgütü PKK tarafından öldürülmesine ilişkin, "Terör örgütüne ve onun tüm destekçilerine lanet olsun" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Irak'ın Gara bölgesinde, mel'un terör örgütü tarafından infaz edilen 13 sivil vatandaşımızın naaşı bir mağarada bulundu. Vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Terör örgütüne ve onun tüm destekçilerine lanet olsun. Milletimizin başı sağolsun" dedi.

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