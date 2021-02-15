AK Partili Çalık’tan Kılıçdaroğlu’na tepki: Şehitlerimizi hangi terör örgütü katletti Kılıçdaroğlu?

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Çalık, beraberindeki partililerle birlikte Malatya Yeni Camii çevresindeki esnafları ziyaret etti.

Çalık, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla sağlık ve ekonomi alanındaki mücadelenin yanında, salgından olumsuz etkilenen vatandaşlara Sosyal Koruma Kalkanı ile yapılan destek ve yardım miktarının 408 milyon 204 bin lira olduğunu kaydetti. Çalık, Malatya'da Sosyal Destek Programı'ndan toplam 77 bin 124, Biz Bize Yeteriz Türkiyem'den 23 bin 231 kişiye ödeme yapıldığını belirterek, "Normalleşme Desteği'nden 14 bin 559, Kısa Çalışma Ödeneği'nden 29 bin 41, Nakdi Ücret Desteği'nden 20 bin 711 ve İşsizlik Ödeneği'nden 6 bin 342 kişiye destek verildi" dedi.

"KAHROLSUN PKK DİYEMİYORLAR"

Türkiye'deki ilk silahlı eylemini 15 Ağustos 1984'te gerçekleştiren bölücü terör örgütü PKK'nın ülkede 37 yıldır düzenlediği hain saldırılarda başta güvenlik güçleri olmak üzere aralarında bebek, çocuk ve kadınların da bulunduğu 15 bini aşkın kişinin yaşamını yitirdiğini ve binlerce kişinin yaralandığını belirten Çalık, "Dün bir kez daha katil ve kalleş PKK, ciğerimizi yaktı. Biz ciğerimiz yanarken, kahrolsun PKK derken, Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'yi öldüren PKK'lılara, "Hendek kazan arkadaşlar" diye hitap eden daha bir kaç gün önce HDP ile görüşüp aynı fotoğraf karesine girmeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu kezde şehitlerimiz için yayınladığı mesajında eli kanlı terör örgütü PKK'nın ismini telaffuz edemiyor. Kahrolsun PKK diyemiyor. Şehitlerimizi hangi terör örgütü katletti Kılıçdaroğlu? O örgütün bir adı yok mu?" dedi.

"DEVLETİMİZ TEK BİR TERÖRİST KALMAYANA KADAR MÜCADELESİNİ KARARLILIKLA SÜRDÜRECEKTİR"

Çalık, "Teröristlerin siyasi uzantılarıyla kolkola olanları bu millet unutmaz. Siyasi gelecek uğruna gizli kapaklı yapılan ittifaklara zarar gelmesin diye 13 evladımızı şehit eden alçak terör örgütü PKK'nın adını bile söyleyemeyenleri bu millet unutmaz. Binlerce çocuğu öksüz ve yetim, kadınları dul, anne ve babaları evlatsız bırakan PKK'ya destek verenleri bu millet unutmaz. Devletimizin tüm unsurları, sınırlarımız içinde ve dışında hain PKK terör örgütünün kökünü kazıyana ve tek bir terörist kalmayana kadar mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" dedi.