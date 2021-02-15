Aşiretlerden PKK'ya tepki

Hakkâri'nin Herki Aşireti ileri gelenlerinden Mehmet Fırat terör örgütüne tepki göstererek, "Alçakça şehit edilen 13 vatandaş için bu kabul edilemez ve insanlık dışı bir durumdur. Irak'ın Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından daha önce kaçırılıp mağarada alıkonulan 13 masum vatandaşımız vahşi terör örgütü tarafından topluca şehit edilmiştir. Teröre destek veren, sessiz kalan herkes bu kanlı cinayete ortaktır. Dünyanın hiçbir yerinde tutsaklar öldürülmemiştir. Bu eylem hain Terör örgütünün gerçek yüzünü bir kez daha ortaya çıkarmıştır. Bütün milletimizin başı sağ olsun" dedi.

Jirki Aşiretinin önderlerinden Necmi Adıyaman ise, "13 sivil vatandaş için PKK terör örgütü tarafından yapılanın bu olay bir katliamdır. Bunu yapanları şiddetle kınıyoruz. Ailelerine sabır diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.

"BÜTÜN TÜRKİYE'NİN BAŞI SAĞOLSUN"

Kuzey Irak'ın Gara bölgesinde PKK terör örgütü tarafından şehit edilen siviller için Çukurca'nın ileri gelenlerinden ve aynı zamanda belediye başkanı olan Ensar Dündar da, "Gara'da hain terör örgütü PKK tarafından kaçırılarak şehit edilen savunmasız 13 sivil vatandaşımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Kederli ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Tüm Türkiye'nin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Yine Şemdinli ilçesinin ileri gelenlerinden olan belediye başkanı Tahir Saklı, "Irak'ın kuzeyinde Gara bölgesindeki bir mağarada 13 masum vatandaşımız eli kanlı terör örgütü PKK tarafından şehit edildi. Bunun üzüntüsünü derinden yaşmaktayız. Şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Kahrolsun PKK terör örgütü" ifadelerini kullandı.