Bitlis’te PKK'ya ait çok sayıda malzeme ele geçirildi

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Bitlis merkeze bağlı Kayalıbağ Köyü kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye patlayıcı madde ve yaşam malzemesi gizlendiği yönündeki bilgiler üzerine bölgeye operasyon düzenledi.
Alınan bilgi üzerine bölgede terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla "Eren-6 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hakan Toydemir 2021-11" operasyonu başlatıldı. Operasyonda, 5 mağara, 2 adet Kaleşnikof marka tüfek şarjör kütüklüğü, 8 büyük tüp, 41 adet pil, 1 telsiz anteni, 2 çift mekap ayakkabı, 1 adet tencere, 1 radyo, 1 levye, 1 balyoz, 1 kürek, 1 kazma, 1 mont, 1 yağmurluk, 10 panço, 5 kilogram toz deterjan, 45 kilogram çeşitli gıda ve sağlık malzemesi ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlar muhafaza altına alınırken, diğer malzemeler yerinde imha edildi. Mağaralar ise kullanılmaz hale getirildi.