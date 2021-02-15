Burdur'da intihara kalkışan teksiciyi meslektaşları ipten aldı!

Olay Budur merkez Al Yazmalım piknik alanında bugün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Merkezde Taksicilik yapan Çetin K.(24) akşam iki meslektaşına " kafa dinlemek için beni piknik alanına bırakır mısın" dedi. Meslektaşları Çetin K.'yı istediği yere bıraktıktan sonra ayrıldı.