Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Burdur'da intihara kalkışan teksiciyi meslektaşları ipten aldı!

'da intihara kalkışan teksiciyi meslektaşları ipten aldı!

'da kendisini piknik alanına bırakmasını isteği arkadaşlarından kısa bir süre sonra helallik isteyen taksici, hem arkadaşlarını hem polisi alarma geçirdi. Taksicinin arkadaşlarını telefonla arayıp helallik istemesi üzerine, polisi arayıp hızla arkadaşlarını bıraktıkları yere dönen meslektaşları taksici arkadaşlarını ipten aldılar. Taksici sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

İHA
Giriş Tarihi: 15.2.2021 09:17 ABONE OL
Burdur'da intihara kalkışan teksiciyi meslektaşları ipten aldı!

Olay Budur merkez Al Yazmalım piknik alanında bugün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Merkezde Taksicilik yapan Çetin K.(24) akşam iki meslektaşına " kafa dinlemek için beni piknik alanına bırakır mısın" dedi. Meslektaşları Çetin K.'yı istediği yere bıraktıktan sonra ayrıldı.

Çetin K. telefonla arayıp arkadaşlarından helallik isteyince Emircan Ay ve Metin Yalvaç isimli taksiciler hemen polisi arayıp arkadaşlarını bıraktığı yere döndüler. Taksiciler, arkadaşının çam ağacına çeki halatına asılı vaziyette görünce ipten indirdi. Çetin K.'ya ilk müdahale 112 acil sağıl ekipleri tarafından yapıldı.

Polisin yardımıyla 112 ekipleri yarı baygın şahsı gece karanlığında elleriyle ambulansa kadar taşıdılar. Olay sonrasında Genç taksici Burdur Devlet Hastanesi Acil Servisinde tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberi: Manisa’da aile faciası! 3 kişi can verdi!

ARKADAŞINA GÖNDER
Burdur'da intihara kalkışan teksiciyi meslektaşları ipten aldı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA