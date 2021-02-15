Diyarbakır annelerinden muhalefete tepki

Diyarbakır annelerinin çadırında 'Şeyhmus Dayı' lakabıyla tanınan polis memuru Vedat Kaya'nın babası Şeyhmus Kaya ile birlikte 532 gündür HDP önünde evlat nöbeti tutan aileler, PKK'nın Gara'da 13 askeri şehit etmesine tepki gösterdi. Anneler, ellerinde Türk bayrakları ile HDP önünde bir araya gelerek açıklama yaptı. Ortak açıklamayı annelerden Ayşegül Biçer okudu. Terör örgütünün vahşetini kınadıklarını belirten anne Ayşegül Biçer, "Bugün yasımız var, Gara'da şehitlerimiz var. Ne yaparsalar yapsın bizi bu mücadeleden vazgeçiremeyecekler. Anneler olarak, eylemimize devam edeceğiz. Biz devletimizin yanındayız. Bu olay karşısında ama, fakat diyenleri de kınıyoruz" dedi.

6 yıl önce terör örgütü tarafından Sur'da kaçırılan oğlu Özkan için günlerdir nöbetini sürdüren Süleyman Aydın, "Gara vahşeti, PKK'nın bitişini gösteriyor. 1,5 yıldır HDP'nin önünde evlatlarımız için nöbet tutuyoruz. Ne CHP, ne HDP, ne İYİ Parti yetkilileri sesimizi duymadı. Bizimle dayanışma içerisinde bulunmadılar. Şimdi sosyal medyadan Gara şehitleri için açıklamalar yapılıyor, kınamalar yapılıyor. Biz onların açıklamalarını samimi bulmuyoruz" dedi.

"MÜCADELEMİZDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Yaklaşık 6 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Ramazan için günlerdir mücadele eden Diyarbakır annelerinden Mevlüde Üçdağ, şehit polis memurlarının anneleriyle 532 gündür birlikte mücadele ettiklerini söyledi. Üçdağ, "13 askeri şehit edenler kanlarında boğulacak. Dağda devlet kurulmuyor. Annelerden ayırdığınız evlatların özgürlüğünü geri verin. Bu şekilde hain eylemlerinizle daha nereye varacaksınız. Her seferinde kendisinin de bir anne olduğunu söyleyen Meral hanım, 1.5 yıldır sesimizi dahi duymadı. Oturma eylemi yapan annelerin çocukları şehit edilince açıklama yaptı " şeklinde konuştu.

"KILIÇDAROĞLU, PKK TERÖR ÖRGÜTÜ DİYEMEDİ"

Terör örgütü PKK tarafından 6 yıl önce kaçırılan oğlu Tuncay için oturma eylemini şehit yakınları ile birlikte sürdüren Şevket Bingöl ise, "Gara vahşeti terör örgütü PKK'nın gerçek yüzünü bir kez daha gösterdi. Elleri kolları bağlı insanları katlettiler. Biz burada 532 gündür evlatlarımızı için PKK ve HDP'ye direniyoruz. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, çocukları dağa kaçırılan annelerin sesini duymadı. Gara şehitlerinin ardından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, ağzına PKK'yı dahi almadı. PKK'yı kınıyorum bile demedi. HDP'den korkarak bir açıklama yaptı" ifadelerini kullandı.