Eski İstihbarat Daire Başkanına ‘Cumhurbaşkanına Hakaretten’ ceza

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun, 2019'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle tutuklanmasının ardından 'FETÖ/PDY propagandası yapmak' ve 'Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek' suçlarından hakkında dava açıldı. Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Uzun'un 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla yürütülen soruşturmanın dosyası ayrıldı. 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla Ankara 31. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanan Sabri Uzun hakkında hüküm açıklandı.

Savunmaya yapan Sabri Uzun suçlamaları kabul etmeyerek beraatini talep etti. Sanık avukatı Ümit Kara da, suçlamalara konu paylaşımların yapıldığı tarihte katılanın Cumhurbaşkanı olmadığını, 2019'daki paylaşımının ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Ekrem İmamoğlu'nu tebrik etmek maksadıyla paylaşıldığını iddia ederek, müvekkilinin beraatini istedi.

'MAKSAT CUMHURBAŞKANINI KÜÇÜK DÜŞÜRMEKTİR'



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek, "Paylaşımların yapıldığı tarihte müvekkilim Cumhurbaşkanıdır. Ayrıca paylaşımın maksadı müvekkilimin yolsuzluk yaptığı iddiasıyla küçük düşürmektir. Sanığın cezalandırılmasını istiyoruz" diye konuştu.

HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkemede cumhuriyet Savcısı mütalaası açıklayarak Uzun'un cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatlarının mütalaaya karşı yaptıkları savunmanın ardından kararını açıklayan mahkeme tarafından, Sabri Uzun'a, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verildi.