Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri MSB'den son dakika açıklaması: Mavi listedeki terörist yakalandı!

MSB'den son dakika açıklaması: Mavi listedeki terörist yakalandı!

MSB: Mavi bültenle aranan DEAŞ'lı teröristin de arasında bulunduğu Yeni Zelanda uyruklu 3 kişi, 'ın Reyhanlı ilçesinde yakalandı.

AA
Giriş Tarihi: 15.2.2021 13:24 Son Güncelleme: 15.2.2021 13:27 ABONE OL
MSB'den son dakika açıklaması: Mavi listedeki terörist yakalandı!

Yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize girmeye çalışan Yeni Zelanda uyruklu 3 kişi, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki hudut personelimiz tarafından yakalandı. Yakalananlar arasında yer alan 26 yaşındaki S.A. isimli kadının mavi bültenle aranan DEAŞ'lı bir terörist olduğu belirlendi.

ARKADAŞINA GÖNDER
MSB'den son dakika açıklaması: Mavi listedeki terörist yakalandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA