Muş merkezli 7 il ve Iğdır’da terör operasyonu: 33 gözaltı

Teröre ağır darbe! Muş merkezli 7 ilde ve Iğdır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenene operasyonlarda 33 şüpheli gözaltına alındı.

IĞDIR'DA 10 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Edinilen bilgiye göre, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda PKK/KCK silahlı terör örgütüne yardım ve yataklık etmek suçundan T.İ., M.T., M.T., R.İ., F.İ., M.Ç., Ş.Ç., Y.E., M.Ş. ve A.T. isimli 10 şüpheli gözaltına alındı. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca ile dijital materyaller ele geçirildi. Şüphelilerin sorgularının devam ettiği bildirildi.

MUŞ MERKEZLİ OPERASYONDA 23 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan, Muş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Muş İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince silahlı terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen çalışmalarda Muş merkezli Antalya, Adana, Bursa, Balıkesir, Diyarbakır ve Denizli'de operasyon düzenlendi. Operasyonlarda aralarında HDP Muş İl Yönetim Kurulu üyesinin de bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı.

ÖRGÜTSEL DOKÜMANLAR ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.