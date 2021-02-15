Sivas'ta şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Sivas'ta, Irak'ın Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından 13 Türk vatandaşının şehit edilmesi nedeniyle gıyabi cenaze namazı kılındı.

Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesinde bulunan İlahiyat Uygulama Camisi'nde düzenlenen programda şehitler için dua edildi.

Şehitler için kılınan gıyabi cenaze namazına Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı.

Yıldız, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şehitlere rahmet dileyerek, "Ecdadımızı ve bizi bu topraklardan atmak için yüzyıllardır uğraş veriyorlar. Bu uğraş devam ediyor ve devam edecektir." dedi.

Bu toprakların ecdadın kanlarıyla sulandığını belirten Yıldız, şunları kaydetti:

"Bu topraklar, Müslümanların ve mazlum coğrafyanın da son kalesidir. Bugün burada 13 şehidimizin ruhlarını muazzez etmek, onlara olan görevimizi bir nebze de olsa yerine getirmek için bir Yasin-i Şerif okuttuk ve gıyabi cenaze namazı kıldık. Allah kabul etsin, Allah ruhlarını muazzez etsin. Ailelere sabırlar diliyoruz. Memleketimizin, ülkemizin başı sağ olsun. İnşallah bu gibi şeyler bir daha yaşanmaz. Alçak terör örgütünü de tekrar lanetliyoruz ve sonlarının geleceğine de inanıyoruz."