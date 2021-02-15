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Son Dakika - açıklanıyor! İşte 15 Şubat bugünkü korona tablosu ile koronavirüs vaka sayısı verileri...

Küresel anlamda 2020 yılının ilk aylarından itibaren etkili olan ve 11 Mart tarihinde ülkemizde etkilerini göstermeye başlayan salgına ilişkin “” başlığıyla haberler gelmeye devam ediyor. Salgının ülkemizdeki ilk vakasından 15 Şubat 2021 tarihine kadar geçen süre içerisinde toplamda 27 bin 471 kişi yaşamını yitirdi. Diğer yandan Fahrettin Koca Twitter hesabı ile resmi sitesi aracılığıyla günlük corona virüs tablosu verileri paylaşılıyor. bilgileri ise açıklandı mı? sorusuyla araştırılıyor. 15 Şubat koronavirüs tablosu ve tüm son durum detayları.

Giriş Tarihi: 15.2.2021 18:27 Son Güncelleme: 15.2.2021 18:27 ABONE OL
Son Dakika - 15 Şubat koronavirüs tablosu açıklanıyor! İşte 15 Şubat bugünkü korona tablosu ile koronavirüs vaka sayısı verileri...

Dünya genelinde 2020 yılı başından bu yana etkilerini sürdüren ve pandeminin ilk vakası Mart ayında tespit edilen ülkemizde "corona virüsü son dakika" gelişmeleri yaşanıyor. Salgının ülkemizde ortaya çıktığı 11 Mart 2020 tarihinden bu yana elde edilen veriler ışığında toplamda 2 Milyon 586 bin 183 kişiye koronavirüs vakası teşhisi konulurken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı aracılığıyla günlük verilerin değerlendirme ve uyarılarını yaparak en son corona virüs tablosu bilgilerini aktarıyor. Öte yandan bugünkü Türkiye'de koronavirüs son durum detayları ise öğrenilmek istenerek 15 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusuyla araştırılıyor.

15 ŞUBAT CORONA VİRÜSÜ TABLOSU SON DAKİKA AÇIKLANIYOR!

Sağlık Bakanlığı resmi sitesi ile 15 Şubat koronavirüs tablosu ve son dakika koronavirüs vaka sayısı - vefat, ağır hasta sayısı bilgileri şu şekilde;



14 ŞUBAT TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 6 bin 287
  • HASTA SAYISI: 666
  • VEFAT SAYISI: 94
  • İYİLEŞEN SAYISI: 6 bin 910

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13 ŞUBAT TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 7 bin 706
  • HASTA SAYISI: 671
  • VEFAT SAYISI: 93
  • İYİLEŞEN SAYISI: 7 bin 215


12 ŞUBAT TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

Sağlık Bakanlığı resmi sitesi üzerinden yayımlanan 12 şubat koronavirüs tablosu verilerine göre bugünkü vaka sayısı 7 bin 763, hasta sayısı 667, vefat eden hasta sayısı 97 olarak açıklanırken iyileşen hasta sayısı ise 8 bin 108 olarak duyuruldu.

11 ŞUBAT TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan 11 Şubat tarihli koronavirüs tablosu verilerine göre vaka sayısı 7 bin 590, hasta sayısı 660, vefat eden sayısı 94 ve iyileşen hasta sayısı 7 bin 811 olarak duyuruldu.

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Son Dakika - 15 Şubat koronavirüs tablosu açıklanıyor! İşte 15 Şubat bugünkü korona tablosu ile koronavirüs vaka sayısı verileri...
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