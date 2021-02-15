Son Dakika - 15 Şubat koronavirüs tablosu açıklanıyor! İşte 15 Şubat bugünkü korona tablosu ile koronavirüs vaka sayısı verileri...

Dünya genelinde 2020 yılı başından bu yana etkilerini sürdüren ve pandeminin ilk vakası Mart ayında tespit edilen ülkemizde "corona virüsü son dakika" gelişmeleri yaşanıyor. Salgının ülkemizde ortaya çıktığı 11 Mart 2020 tarihinden bu yana elde edilen veriler ışığında toplamda 2 Milyon 586 bin 183 kişiye koronavirüs vakası teşhisi konulurken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı aracılığıyla günlük verilerin değerlendirme ve uyarılarını yaparak en son corona virüs tablosu bilgilerini aktarıyor. Öte yandan bugünkü Türkiye'de koronavirüs son durum detayları ise öğrenilmek istenerek 15 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusuyla araştırılıyor.
Sağlık Bakanlığı resmi sitesi ile 15 Şubat koronavirüs tablosu ve son dakika koronavirüs vaka sayısı - vefat, ağır hasta sayısı bilgileri şu şekilde;
İşte son 3 günün koronavirüs tabloları ve salgının seyri...
Sağlık Bakanlığı resmi sitesi üzerinden yayımlanan 12 şubat koronavirüs tablosu verilerine göre bugünkü vaka sayısı 7 bin 763, hasta sayısı 667, vefat eden hasta sayısı 97 olarak açıklanırken iyileşen hasta sayısı ise 8 bin 108 olarak duyuruldu.
Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan 11 Şubat tarihli koronavirüs tablosu verilerine göre vaka sayısı 7 bin 590, hasta sayısı 660, vefat eden sayısı 94 ve iyileşen hasta sayısı 7 bin 811 olarak duyuruldu.