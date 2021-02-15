Son Dakika - 15 Şubat koronavirüs tablosu açıklanıyor! İşte 15 Şubat bugünkü korona tablosu ile koronavirüs vaka sayısı verileri...

Dünya genelinde 2020 yılı başından bu yana etkilerini sürdüren ve pandeminin ilk vakası Mart ayında tespit edilen ülkemizde "corona virüsü son dakika" gelişmeleri yaşanıyor. Salgının ülkemizde ortaya çıktığı 11 Mart 2020 tarihinden bu yana elde edilen veriler ışığında toplamda 2 Milyon 586 bin 183 kişiye koronavirüs vakası teşhisi konulurken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı aracılığıyla günlük verilerin değerlendirme ve uyarılarını yaparak en son corona virüs tablosu bilgilerini aktarıyor. Öte yandan bugünkü Türkiye'de koronavirüs son durum detayları ise öğrenilmek istenerek 15 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusuyla araştırılıyor.

15 ŞUBAT CORONA VİRÜSÜ TABLOSU SON DAKİKA AÇIKLANIYOR!

Sağlık Bakanlığı resmi sitesi ile 15 Şubat koronavirüs tablosu ve son dakika koronavirüs vaka sayısı - vefat, ağır hasta sayısı bilgileri şu şekilde;