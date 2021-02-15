SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan AK Parti il kongrelerinde flaş açıklamalar

AK Parti Rize 7. Olağan İl Kongresi, Aksaray-Eskişehir-Konya İl Kongrelerine katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamalar yapıyor.

AHaber CANLI YAYIN

Erdoğan'ın videokonferans üzerinden yaptığı açıklamada verdiği önemli mesajlar şöyle:

Mübarek Receb-i Şerif'inizi tebrik ediyorum. Tüm insanlık ve İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Kongrelerimizde görev üstlenerek, elinizi taşın altına koyduğunuz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Bugün sizlerle ve milletimizle ülkemizin son 40 yılına damgasını vuran terör meselesiyle ilgili geçmişten bugüne gelen ve geleceğe de uzanan bir perspektifte hasbihal etmek istiyorum. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kartal-2 Harekatı'nda şehit olan 3 askerimiz ile, teröristler tarafından alçakça katledilen, şehit edilen 13 kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu kardeşlerimizi nasıl bu terörist alçakların elinden kurtaracağız hep bunun hesabını yaptık. En son operasyonların yapıldığı gece artık bu operasyonları yapmak suretiyle kardeşlerimizi kurtaralım istedik. Gerek Savunma Bakanım, Genelkurmay Başkanım gerek MİT hep birlikte çalışmalar neticesinde adım atıldı ve ilk etapta bütün inlerine gireceğiz demiştik ya, 42 terörist bu esnada geberdi. Bu süre esnasında esirleri bunlar mağarada iyice köşe noktaya sıkıştırarak en sonunda bunlardan bir tanesi ki, şimdi Meclis'te bununla ilgili soruşturma önergesi vererek, detaylarını Meclis'te de gündeme getirecekler Savunma Bakanım, grup başkanımız Naci Bey ile de bunu konuştuk. Bunların parlamentodaki temsilcilerinde de yalan bol. Savunma Bakanım, İçişleri Bakanım, Genelkurmay Başkanım detaylarını anlatacaklar. Batı bundan anlar mı? İsterse anlasın, isterse anlamasın. ABD'nin açıklaması evlere şenlik. Hani siz PKK'nın yanında değildiniz? Hani siz PYD'nin yanında değildiniz? Bal gibi de yanındasınız ve arkasındasınız.