Son dakika: Boğaziçili öğrencilerin resmi izin belgeli eğlencesi! Belgeye rağmen “yalan” haber dediler...

SOSYAL MEDYADA YALAN RÜZGARI

Resmi evrakla Boğaziçi Üniversitesi adına eğlence izni alınmışken, açık kimliği belli olmayan sosyal medya kullanıcıları, 13 şehit varken düzenlenen eğlenceyi haber yapan medyayı hedef aldı. "Kimlik kontrolü mü yaptın." "Boğaziçi öğrencileri değil onlar" tarzında çok sayıda twit atılırken, haberi yapan muhabirler de alenen hedef gösterildi.

Yalan olduğunu bile bile birçok mesaj paylaşarak çatışma ortamı yaratmak isteyen bir grup, 13 şehidin yasını tutmak yerine eğlence düzenleyen kişilerin savunucusu oldu. Tehdide varan paylaşımlar yapanlar adeta halkı kin ve nefret ortamına sürüklemeye çalıştılar. Trollerin peşine takılan gerçek hesaplar ise Uludağ'ın Rusya olduğuna bile inandı.