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Son dakika! Dışişleri: elçisi çağırılarak kuvvetli tepkimiz iletildi

Dışişleri Bakanlığı'ndan kritik bir son dakika açıklaması geldi. Dışişleri Bakanlığı, Büyükelçisi Satterfield'ı çağırarak, PKK katliamına ilişkin açıklamaya yönelik tepkiyi "en kuvvetli şekilde" dile getirdi.

Giriş Tarihi: 15.2.2021 16:54 Son Güncelleme: 15.2.2021 17:06 ABONE OL
Son dakika! Dışişleri: ABD elçisi çağırılarak kuvvetli tepkimiz iletildi

Dışişleri Bakanlığı, ABD Büyükelçisi Satterfield'ı çağırarak, PKK katliamına ilişkin açıklamaya yönelik tepkiyi "en kuvvetli şekilde" dile getirdi.

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Son dakika! Dışişleri: ABD elçisi çağırılarak kuvvetli tepkimiz iletildi
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