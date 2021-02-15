Son dakika! Dışişleri: ABD elçisi çağırılarak kuvvetli tepkimiz iletildi
Dışişleri Bakanlığı'ndan kritik bir son dakika açıklaması geldi. Dışişleri Bakanlığı, ABD Büyükelçisi Satterfield'ı çağırarak, PKK katliamına ilişkin açıklamaya yönelik tepkiyi "en kuvvetli şekilde" dile getirdi.
Giriş Tarihi: 15.2.2021 16:54Son Güncelleme: 15.2.2021 17:06ABONE OL
Dışişleri Bakanlığı, ABD Büyükelçisi Satterfield'ı çağırarak, PKK katliamına ilişkin açıklamaya yönelik tepkiyi "en kuvvetli şekilde" dile getirdi.
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Son dakika! Dışişleri: ABD elçisi çağırılarak kuvvetli tepkimiz iletildi