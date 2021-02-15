Son dakika haberi: Onlarca adrese PKK baskını! Örgütün "beyin yıkama" hücresi çökertildi

SİLAHLAR YATAK BAZALARINDAN ÇIKTI



28 adrese düzenlenen baskınlarda gözaltına alınan ve "Terör Örgütü Üyeliği" suçundan ötürü haklarında yasal işlemler yapılan şüphelilerin bölücü terör örgütü PKK adına farklı faaliyetlerde bulundukları da ifade edildi. Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda bir ruhsatsız tabanca, 25 mermi, 3'ü ucu açık mermi veya bilye atar özellikli olmak üzere altı kuru sıkı tabanca, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyaller de ele geçirildi. Yatak bazalarından ve elbise dolaplarının içerisinden çıkan silahlar detaylı incelemeye alındı.

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