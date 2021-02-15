Son dakika haberi: Onlarca adrese PKK baskını! Örgütün "beyin yıkama" hücresi çökertildi

Son dakika haberi... İstanbul Polisi; bölücü terör örgütü PKK'nın 'Beyin Yıkama Hücresi'ni çökertti. Bölücü terör örgütü PKK'nın sözde "Gençlik Yapılanması" içerisinde faaliyet yürüten ve operasyonla gözaltına alınan 24 şüpheliden 18'inin Diyarbakır ve İstanbul başta olmak üzere farklı illerde yaşları 18'den küçük olan çocukları bölücü terör örgütüne kazandırma çalışmaları yaptıkları iddia edildi. "Terör Örgütü Üyeliği" suçundan dolayı haklarında yasal işlemler yapılan şüphelilerin bölücü terör örgütü PKK adına farklı faaliyetlerde bulundukları da ifade edildi.
İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün tespitlerinin ardından, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik ş zamanlı ve Özel Harekat destekli operasyon düzenledi. Bölücü terör örgütü PKK'nın 'Beyin Yıkama Hücresi'ni çökertildi. Diyarbakır'da ve İstanbul'un üç farklı ilçesindeki eş zamanlı operasyonlarda 24 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bölücü terör örgütü PKK'nın sözde "Gençlik Yapılanması" içerisinde farklı faaliyetler yürüttükleri tespit edilen ve operasyonla gözaltına alınan 24 şüpheliden 18'inin Diyarbakır ve İstanbul başta olmak üzere farklı illerde yaşları 18'den küçük olan çocukları bölücü terör örgütüne kazandırma çalışmaları yaptıkları iddia edildi.
SİLAHLAR YATAK BAZALARINDAN ÇIKTI
28 adrese düzenlenen baskınlarda gözaltına alınan ve "Terör Örgütü Üyeliği" suçundan ötürü haklarında yasal işlemler yapılan şüphelilerin bölücü terör örgütü PKK adına farklı faaliyetlerde bulundukları da ifade edildi. Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda bir ruhsatsız tabanca, 25 mermi, 3'ü ucu açık mermi veya bilye atar özellikli olmak üzere altı kuru sıkı tabanca, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyaller de ele geçirildi. Yatak bazalarından ve elbise dolaplarının içerisinden çıkan silahlar detaylı incelemeye alındı.
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