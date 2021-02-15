Son dakika | Ürolog Prof. Zeki Bayraktar: LGBT aktivitesi topluma eşcinselliği dayatıyor

AİLELER ERKEN EVREDE DİKKATLİ OLMALI

Aileler erken evreden itibaren dikkatli olmalı. Burada kritik rol anne babanın, bireyi eşcinselliğe sürükleyen ağırlıklı olarak anne veya baba oluyor, ne yazık ki. Bunu bilelim.

Eşcinsellikten nefret eden ama farkında olmadan çocuğunu eşcinselliğe iten yığınla anne-baba tanıyorum. Ama anne balar bunları bilmiyor maalesef. Tabii bu konular uzun, benim interseks konusu da dahil bu konuları anlattığım ''İnterseks-Hermafrodit ve Eşcinsel'' isimli bir kitabım var okumalarını tavsiye ederim.