Türk Konseyinden Gara'da şehit edilen Türk vatandaşları için kınama

Türk Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Genel Sekreter Amreyev, Gara bölgesindeki saldırıda hayatını kaybeden şehitlere Allah'tan rahmet, yakınları ile Türk halkına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar dileyerek, "Türk Konseyi ve şahsım adına, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde, PKK'lı teröristler tarafından haince katledilen 13 Türk vatandaşının şehit olduğu terör saldırısını şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz." ifadesini kullandı.

Amreyev açıklamasında, "Türk Konseyi terörü insanlık suçu olarak değerlendirmekte ve teröre karşı haklı mücadelesinde kardeş Türkiye'ye tam desteğini yinelemektedir." mesajını paylaştı.