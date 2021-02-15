Vakıf hastanesinde zimmet skandalı! Kayıt görevlisi tedavi ücretini cebine atmış

Bir Vakıf Üniversitesinde kayıt sekreteri olarak çalışan 26 yaşındaki Mert T., hastanede tedavi ücretlerini tahsil etmekle görevliydi. Genç adam iddiaya göre hastaneye tedavi olmak için gelen vatandaşların yatırdığı tedavi ücretlerini zimmetine geçirmeye başladı. Hastanede yapılan inceleme sonrası durum ortaya çıktı. Hastane yaklaşık 10 bin lira zararı olduğunu belirterek savcılığa durumu ihbar etti.

SAVCILIKTA SUÇUNU KABUL ETTİ



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada ifadesi alınan Mert T., "hastanede 1.5 yıl çalıştığını, hastanede kayıt sekreterliği yaptığını, çalıştığı dönemde sistemde açık bulması üzerine 10 bin lirayı uhdesine geçirdiğini, olayın tespiti üzerine işine son verildiğini, kuruma daha sonra 11 bin lira olarak geri ödeme yaptığını, pişman olduğunu" beyan etti.

7 YIL HAPSİ İSTENİYOR



Şirket adına tahsil ettiği toplamda 10 bin lira civarı parayı farklı zamanlarda kendi uhdesine geçirdiğinin tespit edildiği, şüphelinin işyerindeki görevine son verilen Mert T. Hakkında yürütülen soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Savcılık çalıştığı kurumu 10 bin liralık zarara uğratarak hizmet nedeniyle görevini kötüye kullandığını belirten genç adam hakkında iddianame düzenledi. 7 yıla kadar hapsi istenen Mert T. Asliye ceza mahkemesinde yargılanacak.