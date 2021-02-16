AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Büyükgümüş: Muhalefet gençlerin enerjisini sömürüyor

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Büyükgümüş yaptıkları kamuoyu araştırmalarında gençlerin Başkan Erdoğan'a büyük destek verdiğini, Erdoğan'ın açık ara önde olduğunu belirtti. Büyükgümüş, "Muhalefet gençlerin enerjisini sömürüyor" dedi.

Büyükgümüş Kongre sürecini ve AK Parti'nin gençlik politikalarını SABAH'a değerlendirdi. 1 milyon 300 bine yakın üyelerinin olduğunu belirten Büyükgümüş, şunları söyledi: "Kongre süreçleri ile kadrolarımız yeniliyoruz. AK Parti'de değişim bir gelenektir. Sürekli yeni isimlerle kadrolarımızı güçlendiren bir taraftan da hafızasını koruyan bir politik geleneğe sahibiz. Gençlik kolalarından yetişen gençler ana kademede görev alıyor. AK Parti kendi kadroları kendi yetiştiriyor. Bu kongre sürecimizde 'gençsin önde yürü inandığın yolda yürü' diyoruz"

Z kuşağı tabirine ihtiyatla yaklaştığını belirten Büyükgümüş, "Burada homojen bir dağılım bulunmuyor. Bu tabirin içine giren gençler arasında sosyoekonomik durumu iyi olan, sosyokültürel anlamda dezavantajlı olanlarda var. Muhalefet bunların hepsini bir torbaya koyup buna Z kuşağı diyip sonra da iktidar karşıtı siyasal aktör olarak konumlandırma eğiliminde. Muhalefet kendisi bir varlık gösteremediği için her seçim öncesinde AK Parti'ye karşı meçhul aktörler ortaya atıyorlar. 2023 seçimleri için bu meçhul aktör 'Z kuşağı olarak' tabir edilen gençler olduğu söyleniyor. Fakat bunun böyle olmadığını biz sahada görüyoruz" diye konuştu.

ERDOĞAN AÇIK ARA ÖNDE

Düzenli olarak her ay gençler arasında anket çalışması düzenlediklerini belirten Büyükgümüş, "Gençlerin temayüllerini ilgilerini, hangi kültürel ürünleri tükettiklerini analiz ediyoruz. Bunların en önemlisi ise gençlerin siyasete ve liderlere bakışı. Bu çalışmalarda Cumhurbaşkanımız açık ara önde. Ama CHP'ye oy vereceğini söyleyen gençler Kemal Kılıçdaroğlu'nu etkin siyasi figür olarak görmüyor. Boğaziçi'nde olduğu gibi muhalefet gençleri kullanma çabasında. Topluma bir vaat sunamayanların ucuz marjinal siyasal atraksiyonlarla gençliğin enerjisinin sömürüyor. Gençler siyasi rant elde etme çabasındaki siyasetçilerin oyununa gelmiş oluyorlar. Terör örgütlülerine bulaşmış kişilerin Boğaziçi Üniversite'sinde provokasyonu söz konusu. Gençlerin kardeşlerimizin enerjisini, ideallerini, fikirlerini sömüren bir anlayış var" diye konuştu.