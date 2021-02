Altun’u hedef alan HDP’ye sert tepki! “Şehitlerin hesabını soracağız”

Sosyal Paylaşım Sitesi Twitter üzerinden Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'u hedef gösteren HDP, siyasiler tarafından eleştirildi.



HDP, PKK'NIN SİYASET KUKLASI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Sosyal Paylaşım Sitesi Twitter hesabı hesabından, terör örgütü PKK'nın saldırılarından görüntülerin bulunduğu, HDP ile PKK arasındaki ilişkinin anlatıldığı, İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanan video paylaştı. Paylaşımında, "Buradan avazımız çıktığı kadar gür bir sesle haykırıyoruz. HDP demek, PKK demektir." ifadesini kullanan Altun, şunları kaydetti: "HDP, PKK'dan aldığı emirle hareket eden bir siyaset kuklasıdır. Bu gerçeği bugün bir kere daha gördük. HDP'yle olan ittifakları zarar görmesin diye PKK'nın adını dahi anamayanları da gördük."



ALTUN AÇIKÇA HEDEF ALINDI

Halkların Demokratik Partisi (HDP) ise sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Altun'u hedef göstererek, "Kimse sebep olduğu kan ve gözyaşını, HDP'ye dil uzatarak temizleyemez. 6 milyondan fazla oy almış partimize dil uzatmak, sarayın bol maaşlı medya kayyımı olan Fahrettin Altun'un boyunu aşmaktadır. Halkın gerçekleri bilmeye hakkı vardır. Hesap vereceksiniz" ifadelerini kullandı.





TEHDİTLERİNİZ BİZE SADECE GÜÇ VERİR!

HDP'nin söz konusu paylaşımını alıntılayan Altun, şunları kaydetti: "Milletimiz sizden şehitlerimizin hesabını soracak. Sadece sizden değil sizinle birlikte yol yürüyenlerden de. PKK'nın kontrolünde olan bir şer odağıyla mücadele etmek benim asli görevimdir. Tehditleriniz bize sadece güç verir! Bu ülkeyi size böldürtmeyeceğiz. Ölümüne, ölümüne!"

Sosyal medyada ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'u hedef gösteren HDP'ye tepki yağdı. HDP'ye gelen tepkiler şöyle:



AK Parti İstanbul Milletvekili İffet Polat: "6 milyon oyu insanlarımızı öldüren teröristleri desteklemek için değil Türkiyeli olmak, terörle aranıza mesafe koymak için aldınız, halk bunun için size oy verdi. Ama siz Kandil'in size dikte ettiklerinin dışında bir şey söylemiyorsunuz. Millet ve devlet size bunun hesabını soracak."





AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ: "26 milyondan fazla oy alan Cumhurbaşkanımıza dil uzatan siz mi alınan oydan bahsediyorsunuz? Teröre doğrudan/dolaylı destek insanlık suçudur. İnsanlık suçu işliyorsunuz. Bu ülkeyi bölmeye sizin gücünüz yetmez de maşası olduklarınız da başaramayacak."



AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan: "Bir siyasi parti olsalar; tehdit etmez, hedef göstermezler! Demokrasiye inansalar; 6 milyon vurgusu yaparken, 27 milyon oy almış Cumhurbaşkanı için "sarayın..." diye ucuz/saldırgan/yılan dillerini kullanmazlar. Tehdidinizden, hedef göstermenizden, silahınızdan korkmuyoruz!"





AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak: "Eli kanlı katil sürüsü PKK'nın sözcülüğünü yapan, Kandil'in beslemesi, milletvekilleri teröre yardım ve yataklıktan hüküm giyen HDP maşası iyi bilsin ki, bir hesap sorulacaksa bu millet sizden hesap soracak. Şehitlerimizin, PKK'nın katlettiği binlerce masumun hesabı sorulacak!"





AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan: "Geçmişte sırtını Pyd'ye yasladığını söyleyenler, şimdi de sırtını CHP ve İyi Parti'ye yaslayarak tehditler savuruyor. Terörü savunanlar da terörü savunanlarla ittifak yapan muhalefet de tarihin çöplüğünde yer alacaktır."



AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş: "Eli kanlı terör örgütüne karşı sessizliğinizden artık usandık. Bu oylar size PKK'nın sözcülüğünü yapın diye verilmedi! Milletimize ve en çok da size oy verenlere ihanetiniz her gün daha da aşikar oluyor."



AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek: "HDP'nin siyaset sahasını zehirlemesine ve demokrasi kisvesi altında terörizmi desteklemesine asla izin verilmeyecektir."



AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik: "PKK'ya terörist diyemeyen kim varsa; alçaktır, haindir. Şehit edilen 13 canımızın ardından, kol kola yürüdüğünüz hain PKK terör örgütünü kınayamayan siz terör destekçileri mi hesap soracak? Önce siz 1984'ten bu yana şehit edilen 30 bin insanımızın hesabını verin."



AK Parti Balıkesir Milletvekili Adil Çelik: "13 vatan evladımız alçakça, kalleşçe katledildi. Kan ve gözyaşından kimlerin beslendiğini görmek istiyorsanız, 1984'ten bu yana 30 bin sivil insanımızı katleden, eli kanlı bebek katillerine bir bakın!"





AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci: "Talimat almadan adım atmaya iradesi bulunmayanların verilen rolü oynama çabası Türk milletinin vicdanında gereken cevabı her zaman alacaktır. Masum insanların alçakça kanını akıtan da bu alçaklığa destek veren de eli kanlı katildir, iki cihanda da lekelidir!"



AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır: "40 yıla yakın süredir askerimize, polisimize, kundaktaki bebeğe silah doğrultan bölücü terör örgütüne tek laf etmeyecek, edemeyecek, birde dönüp şehit vatandaşlarımız üzerinden asılsız senaryolarla ülkemize fitne sokmaya çalışacaksınız. Aziz milletimiz ihanetlerinizin farkında!"



AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal: "HDP'nin siyaset sahasını zehirlemesine ve demokrasi kisvesi altında terörizmi desteklemesine asla izin vermeyeceğiz. PKK terör örgütüdür HDP de destekçisi..."



AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş: "PKK, bölücü terör örgütüdür. PKK, asker katilidir PKK, polis katilidir. PKK, bebek katilidir PKK, çocuk katilidir. PKK, öğretmen katilidir. PKK, öğrenci katilidir PKK, imam katilidir PKK, işçi katilidir PKK, esnaf katilidir... Terör örgütü PKK, eli kanlı katiller sürüsüdür."



AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan: "PKK ve onun sevicilerinin amaçları ellerindeki kanı gizlemek için dikkati başka tarafa çekmektir. Ama şu bilinmelidir ki Yüce Türk Milletimiz bu oyunlara gelmeyecek kadar zekidir. Hesap vereceksiniz her bir şehidin kanının hesabını vereceksiniz."



AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt: "Eli kanlı terör örgütünün yaptıklarına ses çıkarmıyor, birde olanları başka yöne çekmeye çalışıyorsunuz. Teröre karşı amasız, fakatsız, lakinsiz tavır alacaksınız ya da bu eli kanlı terör örgütünün her cinayetinin ortağı olarak hesap vereceksiniz."



MHP Genel Başkanı Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek: "6 milyon oy alınca her türlü şerefsizliği yapabileceğinize, terör örgütüne yardım ve yataklık yapabileceğinize dair bir kanun mu var? HDP yönetici olup da "Ben PKK'lı değilim" diyen bir yaratık var mı içinizde? O zaman terör örgütüne hizmet etmenin hesap zamanı yaklaşıyor!



"Bu milletin evlatlarına kurşun sıkan alçak teröristlerin gölgesinde anca onların izniyle konuşabiliyorsunuz. Fahrettin Altun'a da sahiplerinizin verdiği emirle saldırıyorsunuz. Çünkü sadece yüzünüze değil dünyaya da terör örgütü uzantısı olduğunuzu anlatıyor."