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Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ekipleri tespit etti! Bombalı eylem hazırlığındaki terörist yakalandı

Suriye'nin Zeytindalı Harekatı bölgesinde mensuplarına, Suriye Milli Ordusuna ve sivil vatandaşlara yönelik bombalı eylem yapma hazırlığında olduğu tespit edilen KCK/PKK-PYD/YPG terör örgütü mensubu ile birlikte 3 şüpheli ’ın Dörtyol ilçesinde yakalandı.

İHA
Giriş Tarihi: 16.2.2021 14:11 Son Güncelleme: 16.2.2021 14:35 ABONE OL
Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ekipleri tespit etti! Bombalı eylem hazırlığındaki terörist yakalandı

Hatay İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 Ocak 2021 tarihinde Zeytindalı Harekatı bölgesinde Türk Silahlı kuvvetleri mensuplarına, Suriye Milli Ordusuna ve sivil vatandaşlara yönelik bombalı eylem yapma hazırlığında olduğu tespit edilen KCK/PKK-PYD/YPG terör örgütü mensubu A.B.'yi Dörtyol ilçesinde yakaladı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Şahsın yapılan sorgusunda kendisi ile irtibatlı olduğu tespit edilen ve Dörtyol ilçesinde ikamet ettiği belirlenen KCK/PKK-PYD/YPG terör örgütüne mensup oldukları belirlenen B.M., M.B. ve Ş.Y. isimli şüpheliler de eş zamanlı operasyon sonucunda gözaltına alındı.

Şahısların ikametlerinde yapılan aramada; 6 adet cep telefonu, 13 adet sim kart, 10 adet hafıza kartı, 5 adet flaş bellek, 7 adet hard disk ele geçirildi.
4 terörist sevk edildikleri adli makamca silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ekipleri tespit etti! Bombalı eylem hazırlığındaki terörist yakalandı
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